Laššáková poľutuje aj podporí. Možno tiež brancov

Ministerka kultúry si pod tlakom kritiky pestuje inštinkt veriť kritizovanému a chrániť ho.

17. jún 2018 o 15:21 Zuzana Kepplová

Ministerka kultúry odkázala, že spoluprácu matice so Slovenskými brancami preverí. Nuž, pokiaľ nám je známe, matica využívala ochotu brancov napríklad na devínskych slávnostiach aj minulý rok.

O prehodnotení, či to bol dobrý nápad spájať sa s polovojenskou revizionistickou družinou, sme nepočuli. Zaznamenali sme však, že šéf bratislavského matičného domu, ktorý s nami veľmi opatrne za inštitúciu hovoril, bol svojej pozície zbavený.

Pohľad na svet, ktorý matica púšťa do éteru, dlhodobo toleruje prítomnosť kvázivlasteneckých spolkov – na Kotlebu si už začali dávať pozor, no napríklad Slovenské hnutie obrody, ktoré do prezidentských volieb tiež postavilo kandidáta, sa o maticu obtrelo neraz.

Napočúvali sme sa dosť o tom, ako sa treba spájať a nikoho nevylučovať a že to nie sú protofašistické úderky na spôsob gárd v Maďarsku, ale len mladí vlastenci ochotní priložiť ruku k dielu a stavať stany folkloristom.

O tom, že nemáme vidieť konšpirácie, ale iný názor, ktorý má tiež právo na svetlo sveta.

Zároveň však matičiarske Slovenské národné noviny šíria oheň a síru hoc aj na debatnú asociáciu, lebo vraj je to Sorosova mládež. Na pokračovanie sme tam čítali bludy o protivládnom sprisahaní Slušného Slovenska, akoby to diktoval samotný expremiér Fico.