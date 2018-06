Demokracia rozkladá cirkev slovenských evanjelikov

Ako si evanjelici volia biskupov.

19. jún 2018 o 10:00 Ondrej Prostredník

Autor je evanjelický teológ

V evanjelickej cirkvi na Slovensku už niekoľko týždňov prebiehajú voľby biskupov a ich laických spolupredsedov tzv. dozorcov. Sú to priame voľby, v ktorých má hlas každý člen cirkvi nad osemnásť rokov.

Evanjelici sú právom na tento model hrdí. V porovnaní s inými protestantskými cirkvami, ktoré majú systém zastupiteľskej demokracie, je priama voľba vrcholných funkcií naozaj neobvyklá.

Bližší pohľad na volebný systém však ukazuje, že v skutočnosti o priamu voľbu nejde. Právo navrhovať kandidátov na vrcholové funkcie totiž majú len volení predstavitelia nižšej úrovne. A tí istí predstavitelia majú aj právo vzniesť námietku proti iným navrhovaným kandidátom a hlasovaním tak dosiahnuť ich vylúčenie z volieb. Deje sa to na tzv. kandidačnej porade.

Možnosť navrhovať nezávislých kandidátov, ktorí by sa do volieb kvalifikovali priamou podporou určitého počtu voličských podpisov, v evanjelickej cirkvi neexistuje. Ide teda o kombináciu priamej a nepriamej voľby. Volení zástupcovia rozhodujú o tom, koho ich voliči smú do vyšších funkcií voliť.