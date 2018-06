Výber supersonikov podľa SNS

Síce netransparentne, ale aspoň na smiech.

20. jún 2018 o 9:59 Jaroslav Naď

Autor je riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI)

Dlho očakávaná modernizácia Ozbrojených síl SR sa začala. Človek by logicky očakával, že Ministerstvo obrany SR bude po rokoch čakania na potrebné financie pripravené, že procesy budú nastavené, že pravidlá hry určené a že systémové opatrenia zavedené tak, aby obstarávania prebehli hladko, objektívne a najmä transparentne.

Ide predsa o peniaze daňových poplatníkov v celkovej sume, ktorá sa počíta v miliardách eur (áno dobre čítate, v miliardách).

Ak sa nám podarilo po rokoch argumentovania presvedčiť predsedov rôznych vlád, relevantných ministrov a poslancov, ale najmä občanov, že naše ozbrojené sily potrebujú modernizovať techniku veľakrát staršiu ako sú generáli, tak dnes potrebujeme konať absolútne transparentne, aby sme túto krehkú dôveru nestratili.

Žiaľ, nedarí sa. Či už ide o obrnené vozidlá, radary, húfnice alebo aktuálne o nadzvukové lietadlá, ani v jednom prípade nemôžeme hovoriť systémovosti. O transparentnosti môžeme len snívať.

Len dve funkčné lietadlá

Ako prípadová štúdia na to, ako nerobiť obstarávanie v hodnote okolo dvoch miliárd eur by nám mohla poslúžiť akvizícia nadzvukových stíhacích lietadiel. Ešte v roku 2013 začal bývalý minister obrany Martin Glváč rokovať po vzore Česka a Maďarska so Švédmi o prenájme letových hodín na lietadlách Jas 39 Gripen.

Rokovania prebiehali relatívne intenzívne a na konci predchádzajúceho volebného obdobia minister Glváč informoval, že „dosiahol dohodu na 95 percent a zvyšok nechá na novú vládu“, čo sa dalo vzhľadom na závažnosť rozhodnutia pochopiť.

Rovnako ešte bolo dosť času prijať rozhodnutie tak, aby sa Slovenská republika mohla v roku 2019, teda na konci podpísanej tzv. abonentnej zmluvy s ruskou spoločnosťou RSK MiG (samozrejme so zapojením slovenskej sprostredkovateľskej firmy) na údržbu a potrebné opravy, definitívne zbaviť starých a večne poruchových sovietskych lietadiel MiG-29.

Od príchodu ministra Gajdoša v roku 2016 bolo úplne zjavné, že SNS sa v pripravovanej dohode so Švédmi nenašla.