Dno poslanca Blahu

Autor je teológ a spisovateľ

Nemajú to radi, nepočúva sa to dobre, henten si stále myslí, že on je obeťou, že Kuciak a Kušnírová mu zničili život, že ho máme ľutovať, lebo mal všetko a teraz sa už zmôže iba na strechu v Zuckermadli a sprisahal sa proti nemu celý svet, lebo nie popravený novinár a archeologička sú obeťami, ale jeho hedonistický politický systém na úrovni Kolumbie v časoch Escobara.

A ledva sa ovládajú. Chvíľu sa tvárili, že budú k médiám slušnejší, že už nebudeme mať sedliacku tuposť o protislovenských prostitútkach a označovanie novinárov za nepriateľov Slovenska, keďže hentí si myslia, že oni sú Slovensko. Lenže blížia sa voľby a hentí majú kognitívnu poruchu. Myslia si, vlastne si to vždy mysleli, že ich politickým nepriateľom nie sú iba strany, ale médiá. A preto používajú popolnočný slovník biletárov na Obchodnej. Ich porucha sa prejavuje aj inak.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ich binárny svet

Sploštilo sa im vnímanie sveta. Ich život je iba koaličný alebo opozičný. K jedným marlborkám, jedny camelky, k jednému bajku, jednu kolobežku, všade sa domáhajú svojich binárných symptómov.

Novinári nie sú novinármi, ale sú opozičnými alebo koaličnými. Nie sú profesionálmi alebo priemernými, to, čo ich charakterizuje, je ich politická orientácia. Tú si väčšinou hentí iba domýšľajú, lebo, samozrejme, že nečítajú všetko a potom si vyrábajú hanby ako henten, čo si myslel, že do Poľska odišiel originál Štefánikovho listu. Mediálny expert, môj zlatý. Vo výbore.

Ale to je menej podstatné, takýmto jazykom nám chcú vnútiť svoju predstavu o organizácii sveta. Myslia si, že všetko v živote sa dá zredukovať na falickú arénu v televíznej diskusii. Že žijeme iba testosterónom, totemami, kmeňovým zaklínadlami, že sme si už osvojili ich binárnu poruchu, že používame ich trápne slovné spojenia na facku ako „vytĺkať politický kapitál,“ alebo „politikárčiť,“ alebo „investovať svoj politický kapitál“. Za každé toto spojenie umrie v Coelhovom kláštore jedno zrnko ryže Basmati.

Že mediálna mafia

No a potom tu máme inú partičku. Napríklad Glváč. Takzvaná „bratislavská skupina“. Nie Bratislavská päťka, ale skupina. Kto tu vyrastal a pozná mesto aj pod Čumilom, vie, čo to znamená. Rád chodí na huby, fotí sa s plným kufrom. Vždy s plným kufrom. Hovorí o „mediálnej mafii“. Vieme, čo je mafia, vieme, čo sú médiá, vieme, kto je bratislavská skupina, kto má aké nehnuteľnosti, komu patrí Orbis, kde bradaté deti žerú zdravé hranolky, lebo v Mc sú hranolky choré.