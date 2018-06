Nie som chorá. Už to povedala aj WHO

Svetová zdravotnícka organizácia vyradila transrodovosť zo zoznamu duševných ochorení.

20. jún 2018 o 16:03 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Nebola som chorá, ale od 18. júna som aj tak zdravšia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) totiž vyradila v tento deň transrodovosť zo zoznamu diagnóz duševných porúch. Niektoré krajiny tento krok už podstúpili dávno, my sme museli dočkať na medzinárodne rozhodnutie. Čo to bude znamenať v praxi okrem toho, že extrémisti majú o argument menej na verbálne útoky, ešte len uvidíme.

Dúfam však, že tento krok umožní transrodovým ľuďom žiť šťastnejšie životy bez administratívnych a spoločenských prekážok. Prvý krok by mohlo byť napríklad aj slobodné rozhodnutie uvádzať či neuvádzať svoj rod v dokladoch či jednoduchšie administratívne úkony pri zmene mena.

Chorí sme vtedy, keď sa v našom organizme dejú procesy, ktoré znižujú kvalitu života, prípadne ho priamo ohrozujú. To transrodovosť nikdy nebola. Kvalitu života však výrazne dokáže znižovať netolerantná spoločnosť, a ak treba niečo liečiť, je to tento vzťah.