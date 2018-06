Škodiť SNS nemôže byť chyba

Patologický dobrák by si mohol pomyslieť, že Pellegrini zatúžil prejaviť svoju suverenitu.

20. jún 2018 o 16:16 Peter Tkačenko

Aké milé. Peter Pellegrini sa postavil na špičky a nateraz zastavil pripravený nákup stíhačiek, ktorý SNS dohoduje za mimoriadne tajomných podmienok. A akoby sa nám chcel zapáčiť, ešte utrúsil poznámku, že o niekoľkomiliardovom nákupe tohto formátu nebude rozhodovať Ministerstvo obrany (teda SNS), ale vláda (čiže Smer), preto sa o nákupe nerozhodne v júni, ale na jeseň.

Chronický pozitívne naladený pozorovateľ by sa v nestráženej chvíli mohol aj tešiť. Pragmatickejšie založený optimista by povedal, že Smer nechce celú záležitosť nechať v réžii SNS a chcel by sa v tejto veci výraznejšie angažovať, čo by mohlo viesť k ďalšej z koaličných kríz.

Patologický dobrák by si dokonca mohol pomyslieť, že Pellegrini zatúžil prejaviť svoju suverenitu a nastaviť strop, za ktorý sa už jednoducho nepôjde.

