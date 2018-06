Toto už neprejde ani Kočnerovi

Kočner nie je nič iné ako historická anomália, relikt mafiánskych deväťdesiatych rokov.

21. jún 2018 o 14:59 Peter Tkačenko

Bola to v podstate len otázka času. Pravdaže, nikto si nemôže byť istý, že by Marián Kočner tentoraz naozaj natvrdo skončil vo väzení.

Áno, je to mimoriadne vplyvný človek s rozvetvenými záujmami (v dnešných dňoch napríklad možno očakávať citeľné ochladenie realitného trhu), ale skôr či neskôr ho to muselo dobehnúť, tak ako sa to stalo všetkým z prostredia, ktoré ho zrodilo.

Vo svojej podstate totiž Kočner nie je ničím iným ako historickou anomáliou, reliktom mafiánskych deväťdesiatych rokov.

Vkusom, charakterom a morálnym profilom patrí do panteónu postavičiek, ktoré po sérii vojen skončili v kyseline, pod šiestimi stopami hliny alebo v Leopoldove lepia vrecúška. Líšil sa od nich azda len vo dvoch aspektoch – inteligenciou a bohorovnosťou.