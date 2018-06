Zdaňte ich a nechajte pracovať

Ako funguje kryptoštát.

22. jún 2018 o 15:50 Ondrej Podstupka

Len málo vecí na tomto svete dokáže dosiahnuť takú návratnosť, akú mali niektoré investície počas mečiarovskej privatizácie.

V poslednom čase sú podobným príkladom azda len kryptomeny. Napríklad bitcoin od novembra 2015 a do decembra 2017 (keď dosiahla vrchol) cenu znásobila až 60-násobne. Taký výkon by mohli závidieť možno aj ľudia, ktorí hľadali obchodné príležitosti na nástenkách ministerstiev. Pravda, odvtedy cena bitcoinu klesla o dve tretiny, no o mesiac môže byť opäť na vrchole, alebo o ďalšie dve tretiny nižšie.

Možnosť rýchlo a bez veľkej námahy zarobiť je silným lákadlom, a tak nečudo, že na Slovensku vyrastajú kryptofarmy. Niektoré veľké, iné drobné – garážové. Veľmi zjednodušene sú to budovy plné počítačov, ktoré „ťažia“ virtuálne peniaze.