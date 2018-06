Krátka správa o stave preferencií

Z Fica už Smer veľa nevytiahne.

22. jún 2018 o 16:54 Peter Tkačenko

Prečítajte si tiež: Prieskum AKO: Smer sa stabilizoval, extrémisti predbehli SNS

Keďže po Focuse nám májové čísla preferencií poskytlo aj AKO a v oboch prípadoch sú medzimesačné zmeny v podstate kozmetické, zdá sa, že si môžeme zvykať na nový normál. Súhrn je asi takýto: Pád Smeru sa zastavil niekde na 21 percentách, parlamentná opozícia ani KDH sa v zásade nehýbu, a ak v mesiacoch od vládnej krízy niekto narástol, tak to boli najmä kotlebovci a SNS, ktorá sa vrátila na svoje desaťpercentné čísla.

Progresívci a Miroslav Beblavý dole predstierajú čoraz pomalší rast v desatinách percentuálneho bodu. Spolu im to už vychádza na 7,8 percenta, ale nikto netuší, ako by na prípadnú koalíciu zareagovali voliči. Aj keby sme však dobromyseľne privreli oko zaradili ich do parlamentu, stále by platilo, že bez zrady to nepôjde.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama