Keď sa začnú Kočnerovia a Bašternákovia naozaj báť

Kde začína spravodlivosť v krajine.

24. jún 2018 o 15:37 Tomáš Prokopčák

Vraj to oni. Je preto také ľahké cítiť sa ako lepší človek: lebo veľkopodnikateľmi sa tu stali nímandi s mentalitou vekslákov a štát riadi mafia oblečená do politických tričiek. Lebo áno, dá sa zarobiť, dá sa, hej, lenže odtiaľ-potiaľ, najmä keď niekoho poznáte.

Lebo miliónoví podvodníci tu ako poslední lopkári stáčajú kilometre státisícových áut, lebo kšefty sa dohadujú v bordeloch a na poľovačkách a za sofistikovaných sa považujú tí, čo si eskort vybavili až z Viedne.

Potom sa ľahko cítiť lepším: lebo na druhej strane sú všetci tí vyrehotaní Kočnerovia, ktorých kamaráti legalizujú tupé kradnutie notárskou pečiatkou a púšťajú ich na slobodu za nechápavého krútenia hlavou posledných slušných prokurátorov.

Nie sme to my, to oni nám ukradli našu krásnu hornatú krajinu, malebný podkarpatský raj plný kopcov a dolín a pracovitých mužíkov a ženičiek, čo v krojoch pretancovali naše krásne tradície až to televízie.

To oni sú ti zlí.