Danko poľuje na voličov Smeru aj ĽSNS

SNS poľuje na voličov Smeru aj ĽSNS.

25. jún 2018 o 14:52 Zuzana Kepplová

Andrej Danko je v poslednom čase všade. Keď Fico povedal vek stropu odchodu do dôchodku, Danko strelil nižšie číslo. Keď Gábor Gál ohlásil, ako by mohla vyzerať exekučná amnestia, Danko špitol, že odpustiť by sa mohlo ešte čosi navyše. Po parlamente avizoval poriadky aj v prostredí politických strán.

Najnovšie chce šéf národniarov regulovať aj informačné toky. Síce chybu zbadal ako posledný, no to mu nebráni chváliť sa, že v oblasti kyberbezpečnosti budeme lídrami a na sieti sa porátame s extrémizmom.

Keď takto hovoril po stretnutí so šéfom rakúskeho parlamentu Sobotkom, vraveli sme si, že možno aj dobre, pretože Rakúšania vo verejnej debate problematikou dezinformácií príliš nežijú (a ak sa tlačia bližšie k Visegrádu, mali by). No akosi sa nám nezdalo, že na misiu sa hlási práve vášnivý návštevník Moskvy Danko (rozpojiť nárast dezinformačnej sféry a zahraničnopolitické úsilie Kremľa totiž nemožno).