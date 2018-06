Roztržka Merkelovej a Seehofera sa nás týka

Spor o utečencov je sporom o tvár kresťanskej politiky.

Autor je evanjelický teológ

Čísla migrantov klopúcich na brány EÚ klesajú. Ťažko vyrokované opatrenia začínajú účinkovať. Návrh sedemročného rozpočtu EÚ po roku 2020, nad ktorým vo štvrtok budú sedieť európski lídri, predpokladá ďalšie zvýšenie prostriedkov na ochranu vonkajších hraníc, ako aj na ďalšie opatrenia, ktoré majú udržať migrantov za hranicou EÚ.

Napriek tomu spor o budúcnosť migračnej politiky otriasa Nemeckom a tým aj celou EÚ. Tak veľmi, že nemeckí komentátori už píšu o Merkelovej konci. Nôž na krk jej dal vlastný minister a predseda sesterskej Kresťanskej sociálnej únie (CSU) Horst Seehofer. Ak do konca týždňa nenájde riešenie na zastavenie sekundárneho pohybu migrantov, hrozí zatvorením nemeckých hraníc. To by bol koniec Schengenu a s ním koniec najväčšej pridanej hodnoty EÚ, ktorým je voľný pohyb osôb.

Spor Merkelovej a Seehofera sa na prvý pohľad javí ako boj o moc v Nemecku. V skutočnosti však ide o hlboký hodnotový spor tiahnúci sa naprieč Európou. Sme solidárne spoločenstvo založené na ideáloch humanizmu alebo spolok pragmatikov riadiaci sa v prvom rade vlastným prospechom? Merkelová a Seehofer sú obaja kresťanskí politici. Ich spor je teda sporom o tvár kresťanskej politiky v Európe.