Česko je také slušné, až by mohlo vyletieť z Európskej únie

Autor pôsobí v Českom rozhlase

V Prahe, v Brne ani v Ostrave ľudia nemusia demonštrovať za slušné Česko. Česko totiž už dávno slušné je. Stačí sa pozornejšie pozrieť.

Napríklad vláda. Česi volili vlani v októbri – a už po ôsmich mesiacoch kabinetov v demisii Andreja Babiša sa zdá, že by mohla vzniknúť vláda s dôverou snemovne, ako to vyžaduje ústava. Medzitým provizórny tím hnutia ANO vyhádzal desiatky štátnych úradníkov, riaditeľov štátnych firiem a šéfov bezpečnostných zložiek (v Česku na rozdiel od Slovenska ústava vládu v demisii nijako neobmedzuje).

Slušné, čo poviete?

Veľmi slušná politika

Trestne stíhaný premiér Babiš teraz skladá vládu s ČSSD a pri hlasovaní v snemovni by ju mali podporiť aj komunisti. A ide to dosť stuha: keď sociálni demokrati pretrpeli stranícke referendum, ktoré účasť vo vláde s Babišom podporilo, dočkali sa prvého šoku. Premiér im odkázal, že ich človeka na ministerstvo zahraničia, akéhosi Miroslava Pocheho, nenavrhne prezidentovi, pretože s ním Zeman ani komunisti nesúhlasia...

Takže porušil koaličnú zmluvu ešte skôr, než začala platiť. Na sociálnych sieťach k tomu sám Babiš hneď napísal: „Jasné, že to bude interpretované ako podraz, ale ja som jednoducho musel zasiahnuť, pretože inak by sa celý projekt menšinovej vlády s ČSSD skončil neúspechom, a to som fakt nechcel. Rád by som, rovnako ako vy všetci, ktorým dlhé mesiace prekážala vláda v demisii, aj ste mi to každý deň písali, mal funkčnú vládu čo najskôr.“

“ Pred pár týždňami sa zdalo, že Praha môže hroziť czexitom. Teraz sa zdá, že stará Európa Česko jednoducho vykopne. „

Vyzerá to ako podraz, Babiš to nazýva ako podraz, tak to iste podraz bude. Na predsedu vlády slušné, nie?

Šéf komunistov Vojtěch Filip v priamom prenose Pocheho obvinil, že ako europoslanec hlasoval kedysi za zavedenie kvót. Keď novinári nahliadnutím do záznamu o hlasovaní usvedčili Filipa z klamstva, neospravedlnil sa, len začal zahmlievať, kľučkovať a útočiť. Presne takto postupujú dezinformátori.

Českí komunisti už od roku 1948 podávajú viac ako slušný výkon!

Babišova aktuálna zostava ľudí ANO a ČSSD, ktorá si zrejme pôjde niekedy v júli po dôveru snemovne, sa ťažko hodnotí – s jednou výnimkou. Ministerkou spravodlivosti sa asi stane poslankyňa za ANO Taťána Malá. Nikto taký sa v rezorte, ktorý kedysi riadili Pavel Rychetský, Otakar Motejl a ďalšie právnické kapacity, doteraz nevyskytol. Malá vyštudovala poľnohospodárske inžinierstvo na Mendelovej univerzite v Brne (jej diplomová práca nesie názov Mikroklimatické podmienky v chove králikov) a právnické vzdelanie získala na – Paneurópskej vysokej škole v Bratislave!