Ako veľmi sa bojíme rakoviny?

Iba päť percent nádorových ochorení je zapríčinených genetikou.

27. jún 2018 o 9:24 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Povedala mi, že svoju prácu miluje a tuším sa pri tom začervenala. Má vraj úžasne zanietenú šéfku a práca v klinickom výskume ju skrátka baví. S probandkami, ktoré sa na ňom zúčastňujú, niekedy strávi aj pol druha hodiny, len aby im poradila vo všetkom ohľadom ich výživy a životosprávy, a teší ju, aké sú za to vďačné.

Nedávno však dostala otázku od kolegyne, či je za tie siahodlhé rozhovory platená a keď priznala, že nie, bola za čudáčku. Zvlášť pri plate doktorandky.

Hovorí sa, že tie najlepšie a najdôležitejšie veci v živote sú zadarmo. To najlepšie a najdôležitejšie, čo pre vás môže lekár urobiť – mať o vás záujem, venovať vám potrebný čas a zapojiť svoju intelektuálnu kapacitu – to je takisto zadarmo. Žiadna poisťovňa to neuhrádza, a preto to robia už len filantropickí lekári – poznamenal ktosi trpko na kongrese, kde som ju šťastnou náhodou stretla.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama