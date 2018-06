Pošlite Kuffu do cirkusu

Autor je teológ a spisovateľ.

Ešte stále ho niektorí obhajujú tým, že pomáha bezdomovcom a feťákom, že má vlastne dobré srdce – zobral si ich k sebe domov a tam sa z nich určite stanú noví ľudia. A vraj je veľmi zbožný a vraj to iba občas preženie, ale netreba ho brať až tak vážne a hľadieť naňho prísne, lebo však, kto z nás je bez viny, nech hodí kameňom.

U hentoho, samozrejme, platí, kto do nás jedným, my doňho dvoma, ale to je celkom iná teológia. Lenže tento tu to myslí vážne, chce pomôcť, je autenticky dobrým človekom, pretože kto z nás by si zobral na dvor feťákov a pomáhal im. Veď nikto iný to vlastne nerobí, doktor Okruhlica neexistuje, desiatky asociácií nepracujú, dobrovoľníci, liečby, ubytovne pre bezdomovcov, pre chorých, len on, naša Matka Tereza, obklopený neborákmi a žobrákmi. To si máme všímať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Toto nie je kresťanstvo

Celkom nie. Kuffa skončil už predtým, svojimi apokalyptickými blábolmi o Turkoch na poníkoch v Istanbulskom dohovore a ešte predtým, hlúposťami o gendrovej diktatúre a potom, keď prišiel v sukni s bábikou z Dráčika preoblečenou za nejaký pohanský totem a v parlamente to držal fašistom ako miništrant. Tak to zase nie. Je nejaké odtiaľ potiaľ, poznáme množstvo vzdelaných, láskavých a starostlivých katolíkov, ktorí sa hanbili rovnako, ako sa hanbili všetci, ktorí to videli. A pokračoval. Herečka Fialová je posadnutá zlým duchom a podobne.

Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je kresťanstvo. Toto nie je kresťanstvo. Toto sú psychotické interpretácie textov človeka, ktorý text nečítal a nepoznal, napriek tomu sa stal ikonou autentického katolicizmu. V skutočnosti pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet, nenávidí ľudské spoločenstvo, štylizuje sa do polohy Jána Krstiteľa a každý deň vyvoláva v mnohých veriacich ľuďoch pocit, že to, čo hovorí, nie je viera našich spoločenstiev a našich farností, ale šialená póza potulného kazateľa z konca renesancie pripravujúca ľudí na skorý Kristov návrat.

Kuffa používa jazyk náboženského teroru, vyjadruje sa ako al-Bagdádí, má zjavné modloslužobné praktiky, ako to ukázala príhoda s bábikou v parlamente, pretože takéto zobrazenie duchovných entít sa podobá na vieru zaostalých pohanských kmeňov z čias sťahovania národov, a nie na kresťanstvo, ktoré formovalo túto civilizáciu.

Schizmatická heréza

A ako to už býva zvykom, nikto ho nezastaví, pričom jeho reči sú rovnako toxické a hlúpe ako u sektárov, kompromitujú veriacich a tento Blaha slovenského katolicizmu utvrdzuje svojich poslucháčov v iracionálnom vnímaní sveta, udržiava ich v zovretí teroru a úzkosti, pripravuje ich na blízky koniec. Tak hádam má nejakých nadriadených, niekoho, kto mu môže dohovoriť alebo mu rovno povedať, nech s tým prestane, pretože to, čo robí Kuffa, sa čoraz viac ponáša na schizmatickú herézu, ktorá sa rozišla s teologickým myslením a reflexiou sveta a ponáša sa na milenaristické šialenstvo náboženských dobrodruhov.