Uber ukazuje, prečo na Slovensku nebudú odvážne startupy

Prečo na Slovensku nebudú odvážne startupy.

27. jún 2018 o 17:34 Ondrej Podstupka

Podmienky na podnikanie by mali byť pre všetkých rovnaké, štát by mal zasahovať len tam, kde musí, a dane by mali platiť všetci a spravodlivo.

Vysnívané pravidlá pre vpravo nakloneného kapitalistu platia v praxi len zriedkavo.

Desiatky rokov staré zákony, ktoré medzičasom stratili opodstatnenie, neraz znemožňujú slobodne inovovať a podnikať, štát často zo zotrvačnosti chráni celé sektory podnikania pred konkurenciou a dane platia len tí, ktorí nepoznajú našich ľudí.

Skvelým príkladom nášho karpatského kapitalizmu je príklad Uberu. Firma, vďaka ktorej si môžete cez smartfón objednať auto a odviezť sa, kam chcete, často lacnejšie ako taxíkom, prišla na Slovensko a stretla sa s nevôľou taxikárov.

Tí boli spravodlivo rozhorčení, keď štát niekoľko mesiacov rozmýšľal, ako Uber a jeho vodičov vlastne zdaniť. Už menej spravodlivé bolo, keď niektorí taxikári začali kľúčmi škriabať autá vodičov Uberu.