Európa môže existovať aj bez kresťanstva. Ale bez Slovenska

Našu tradičnú kultúru zachráni len slexit.

28. jún 2018 o 15:51 Peter Tkačenko

Niežeby sme si to želali, viacerým by nám za rozpadnutou Európskou úniou bolo otupno, no takáto koncovka je dnes, žiaľ, logická. Ťažko môže existovať spoločný hospodársky a kultúrny priestor s fiškálnymi transfermi v kultúrne nekompatibilnom celku s dvoma paralelnými hodnotovými systémami, nehovoriac o dvoch listinách práv a slobôd. Dnes je táto nekompatibilnosť najviac viditeľná na odmietaní cudzincov z náboženských dôvodov, je však oveľa širšia.

Napríklad odhodlanie neuznávať manželstvá homosexuálov. V praxi to znamená, že ignorujeme časť legálnych zväzkov uzavretých v cudzine a s nimi aj takto vzniknuté práva. Kresťanský čitateľ len mykne plecom, hĺbku problému však azda pochopí, keď si predstaví, že by jeho manželstvo neuznávali vo Francúzsku (v Holandsku, Rakúsku, Nemecku...), pretože nebolo uzavreté pred civilným orgánom štátnej moci, ale pred farárom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama