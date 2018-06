Pellegrini čítal dohodu o migrácii ako zmluvu s telefónnym operátorom

Kľúčovým slovom tohto summitu sú centrá, kde sa majú vyhodnocovať žiadosti o azyl. Dobre, a potom?

29. jún 2018 o 17:25 Zuzana Kepplová

Pellegrini čítal výsledný text dohody o migrácii ako zmluvu s telefónnym operátorom. Hlási spokojnosť, že tam nenašiel nič malými písmenkami o kvótach.

Prečítajte si tiež: Únia sa v Bruseli dohodla, zriadi migračné centrá

Visegrád trúbi, že „ani noha“, len samá dobrovoľnosť. Taliani pyšne pochodujú, že v tom konečne nebudú sami a členské štáty im pomôžu s nesením kríža. Macron ukazuje véčko a Merkelová sa tvári presne rovnako ako vždy, čo berieme tiež ako dobré znamenie.

Kľúčovým slovom tohto summitu sú centrá, ktoré majú vzniknúť – avizoval už komisár pre migráciu Avramopoulos – na území tretích krajín, ale aj v EÚ. Zatiaľ sme počuli od šéfa europarlamentu Tajaniho o sľubnej spolupráci s Nigerom, Maroko hlásilo, že oni sa na ničom takom podieľať nebudú. Netušíme teda, ako ďaleko je v jednotlivých krajinách vyjednávanie o týchto centrách.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na severe Afriky to môže znamenať prítomnosť EÚ v nejakej podobe, ak sa tu budú žiadosti spracovávať. To je politicky citlivá vec (suverenita!), no tiež by to mohla byť záruka, že tábory nebudú všivavými väznicami ako tie, o ktorých prenikli správy z Líbye.