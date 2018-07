Prečo nesmiete šíriť medicínske bludy

Človek má právo robiť so svojim zdravím čokoľvek. Kým nie je ohrozené zdravie iného.

2. júl 2018 o 16:06 Tomáš Prokopčák

Na plochú Zem veria ľudia na celej zemeguli.

Podobnou sarkastickou poznámkou by sa asi dala odbiť akákoľvek debata o iracionalite a o bludoch, ktoré sú ľudia schopní z hocakých dôvodov tvrdiť či im uveriť. No keďže svet nie je čierno-biely, aj so skutočnosťou to bude o čosi zložitejšie. Napríklad, keď ste naozaj chorí a trpíte.

Na tomto mieste už nie tak dávno odznelo, že nie, nemáme právo hlásať čokoľvek. Kritériom totiž je, aké to má alebo aspoň môže mať dôsledky. Keď to ešte trochu zjednodušíme: ako je neprijateľné vykrikovať násilné, rasistické či xenofóbne bludy, rovnako je neprijateľné hlásať pavedecké zdravotnícke nezmysly.

