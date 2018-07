Ako vyvážame ekonomických migrantov

Problémom je, že nikto neprichádza.

2. júl 2018 o 21:53 Peter Tkačenko

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pri horekovaní nad odchodom slovenských študentov do cudziny si treba skraja povedať, že to nie je vec, pre ktorú by sme mali smútiť.

Naopak, podobne ako v prípade tých, čo odišli do cudziny pracovať, išlo o jeden z najväčších dôvodov, prečo sme chceli byť v Európskej únii. (Na čele kraľujú eurofondy, ale tým si to nemusíme kaziť.) Ak slovenskí občania túto možnosť využívajú, len dokazujú, že Únia je pre nich veľkým prínosom.

Prečítajte si tiež: Polovica študentov zvažuje pri výbere vysokú školu v zahraničí

Áno, je zrejmé, že keď natrvalo zostanú v cudzine, niekde chýbajú. Lenže medzi základné ľudské práva patrí možnosť odoprieť iným svoju prítomnosť. Áno, úroveň domácej futbalovej ligy spred tridsiatich rokov sa nedá porovnať s dneškom, ale daňou za slobodu totiž je, že ju niekto drzo využíva. A tak ako Hamšík nebude hrať na Tehelnom poli aj pri vede platí, že Slovensko úplnú špičku doma systémovo nemôže udržať, preto hráme „len“ o lepší priemer.

Mrzuté, však?