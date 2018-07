Za slušné Slovensko nerozumie, čo je politika

Autor je teológ

Iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá podľa jej organizátorov nie je politická, sa rozhodla podporovať niektorých kandidátov v komunálnych voľbách.

Okamžite sa stala terčom kritiky: Igor Matovič uviedol, že toto rozhodnutie je čistá politika, Alojz Hlina tvrdí, že organizátori sa rozhodli ovplyvňovať voľby.

Organizátori iniciatívy si rovnako ako niektorí politici myslia, že politické je len to, čo sa týka politických strán.

Ako keby bola politika len pre zvolených a odohrávala sa v parlamente či v obecnom zastupiteľstve. A my ostatní si môžeme hoc aj vykričať pľúca na námestiach, a stále máme právo tvrdiť, že sme apolitickí.

Takéto vnímanie politiky je ale reduktívne a mylné, pričom môže viesť k zbytočným nezhodám, aké pozorujeme teraz.

Kto vie, čo je politika?

Kto z čitateľov – prípadne z protestujúcich na námestiach – by dokázal v niekoľkých vetách definovať, čo je to politika? A zhodovala by sa jeho definícia s tým, ako politiku vnímajú ostatní?

Taký je osud pojmov, ktoré používame často – no neuvedomujeme si vždy, aké môžu byť mnohoznačné.

Nedeje sa to len vo verejnom diskurze. Aj akademická diskusia, kde sa zvyčajne kladie dôraz na používanie správnych termínov, je v tomto prípade niekedy nejednoznačná. Ťažko potom viniť z terminologického chaosu aktivistov či bežných občanov.

Autor tohto textu sa napríklad vo svojom výskume zaoberá okrem iného otázkou, či je možné čítať biblickú knihu Ezechiel ako politické dielo.

Pri čítaní prác viacerých významných biblistov minulosti i súčasnosti je pritom odpoveď na danú otázku ovplyvnená tým, že si na začiatku neujasnili, ako rozumejú pojmu „politika“. To, čo vyzerá ako diskusia o možných interpretáciách Ezechiela, je tak niekedy diskusiou autorov, z ktorých jeden považuje za politiku takmer všetko a iný takmer nič.

Podobne je to v prípade iniciatívy Za slušné Slovensko. Iniciatíva, ktorá zvrhla premiéra a ministra vnútra, a ktorá dnes podporuje kandidátov v komunálnych voľbách, sa tvári ako apolitická. Kritici vrátane opozičných politikov ju zas obviňujú, že sa stala politickou.

Ak si pojmy zadefinujeme poriadne, tak zistíme, že iniciatíva Za slušné Slovensko bola už dávno politická. Opozičným politikom to pritom vôbec neprekážalo. Ozývajú sa až teraz, keď sa ciele organizátorov iniciatívy dostali do rozporu s niektorými straníckymi záujmami.

Na pojmoch záleží

Politika má viac rozmerov. V odbornej literatúre sa stretneme s tým, že politika má tri dimenzie. Tie zodpovedajú trom anglickým slovám: polity, policy a politics.