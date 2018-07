Ľud verzus teplý rožok

Vôľa väčšiny nemusí stačiť.

8. júl 2018 o 13:17 Peter Tkačenko

Po prieskume Focusu je debata o zatváraní obchodov cez sviatky a dni pracovného pokoja prakticky vybavená. Za zachovanie zákazu je jasná väčšina ľudí a je zrejmé, že zástancovia plošného zatvárania každú nedeľu dostali do rúk silný nástroj, ktorým budú svoj názor pretláčať. Konkrétne, k zákazu by sa priklonili viac ako dve tretiny ľudí.

“ Dôležité preto bude, ako si náklady a výnosy tohto opatrenia zrátajú politici. „

So záverom, že taká jasná väčšina si svoj názor pretlačí, však treba byť opatrný. Prieskum síce odpovedal na jednu dôležitú otázku, v politike je však podstatná ešte jedna – do akej miery je to pre voličov dôležitá téma? Je totiž množstvo otázok, v ktorých sa nájde väčšina za zmenu, no ľudia len preto nepôjdu na barikády. Odboku spomeňme zrušenie koncesionárskych poplatkov alebo znovuzavedenie trestu smrti.

V takých prípadoch je dôležitý lobing druhej strany, pre ktorú môže ísť o kardinálnu otázku, a tak si napriek nominálne slabšej pozícii presadí zachovanie status quo. Pri koncesionárskych poplatkoch je to, samozrejme, minister financií, pri treste smrti je to medzinárodné právo a pri nedeľných predajoch samotné obchody.