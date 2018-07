Ako v dobe konzumu snívať o lepšom svete

Autor je nestor slovenskej filmovej kritiky, publicista a prekladateľ

Nacizmus predsa to, čo po uchopení moci v Nemecku robil, mal na základe ideológie sformulovanej dávno predtým naplánované. Teda ideu nadradenosti árijskej rasy nad všetkými ostatnými, ideu ich zotročenia, presídľovania alebo vyhubenia, spojenú s výbojným Drang nach Osten v mene rozšírenia životného priestoru pre Deutschland über alles. Keď mu nemecký ľud umožnil predrať sa k moci, uskutočnil to, konal teda v súlade so svojou ideológiou.

Stalinizmus, do ktorého po desaťročí vnútorných bojov vyústila októbrová revolúcia, sa Marxovou filozofiou síce formálne ďalej zaštiťoval, ale bola to preň iba zásterka. Marx vystúpil s presnou analýzou vtedajšieho kapitalizmu, ktorá zhruba platí podnes, a na jej základe hlásal revolúciu proti vykorisťovateľskému systému, ktorá však neobsahuje nič, z čoho by sa dala odvodiť genocídna prax stalinizmu.

Perverzia ideí

Na rozdiel od nacizmu šlo teda o obludnú perverziu ideí, z ktorých si tyranský systém iba vytváral pláštik a vybudoval na šestine zemegule gigantickú zločinnú potemkinovskú dedinu.

Spoločnou črtou oboch systémov bol teda totalitarizmus, z ktorého plynula hrôzovláda, vyznačujúca sa príbuznosťou metód, lenže nacizmus ostal svojej filozofii verný, kým stalinizmus svoje filozofické východiská vymiškoval a obrátil naruby. Ako ich teda stotožňovať?

Ježiš a americký sen

Lenže to sme stále len na pôde dejín posledných dvoch storočí a holokaustov či gulagov toho minulého. Životný postoj každé kura k sebe hrabe, základná vlastnosť štatistickej väčšiny človečenstva, však býval terčom sociálnych kritikov skrývajúcich sa pod rozličnými dobovými nálepkami už od starozákonného tanca Izraelcov okolo zlatého teľaťa.

Ako by títo kritici mohli nemať spoločnú základnú črtu, novodobo zhrnutú Erichom Frommom do údernej antitézy mať či byť?, na ktorú masový človek, dnes homo consumensis, rukami-nohami skanduje: mať, mať, mať.