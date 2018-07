Keď už stimuly, tak na východ

Západ už sústružníkov nemá

8. júl 2018 o 20:31 Peter Tkačenko

V slovenskej politike je najväčšou zlomyseľnosťou dobrá pamäť. Nejeden zlomyseľník si napríklad pamätá, ako Robert Fico hromžil, že Slovensko sa pre neoliberálne vlády Mikuláša Dzurindu stáva závislým od automobilového priemyslu a montážnou dielňou Európy.

Napospol sme preto boli zvedaví, aký hospodársky zázrak postavený na vzdelanostnej ekonomike tu vybudujú jeho vlády. Nuž, dopadlo to tak, že tri (technicky vzaté štyri) vlády Smeru naliali do automobilového priemyslu násobky toho čo Dzurinda a ešte aktívne lobujú za to, aby sa mladí ľudia neučili kadejaké gymnaziálne huncútstva, keď fabriky potrebujú sústružníkov a viazačov káblov.

Dobre, nebudeme sa hádzať o zem, vieme, že stimuly budú rozdávať všetky vlády. Ale keď už to robíte, vážení súdruhovia, fakt to robte len na východe. Dotovať fabriky na západe Slovenska a potom nariekať, že v nich nemá kto robiť, nemá celkom logiku.