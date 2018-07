Trump ide za Putinom a Európa by sa mala obávať

Putin vie, že Trumpovi stačí pochlebovať.

9. júl 2018 o 14:09 Matúš Krčmárik

Nenechajme sa uniesť falošným optimizmom, Donald Trump nie je dokonalý diplomatický taktik, ktorý vyriešil dlhoročný spor a pokračuje vo svojej spanilej jazde. Lebo po a) severokórejskú krízu nevyriešil, ako ukázal aj uplynulý víkend, a po b) iniciatívu neviedol, vždy sa len držal v závese za juhokórejskym prezidentom.

Toto treba mať pred očami, keď sa začíname zamýšľať, čo môžu priniesť Trumpove tri najbližšie cesty.

Pre Európu budú totiž až tie skutočne dôležité, kým pre Trumpa je to len šanca znovu ukázať veľkosť svojho ega.

Európa čaká na odpoveď, či má Američanov definitívne odpísať zo zoznamu spojencov, a Trump… tomu je to jedno, on má sebe blízkych inde, v Pchjongjangu či v Moskve.

Ak by sme mali staviť na to, čo sa stane na summite NATO (čo, samozrejme, nerobíme, lebo hazard nepodporujeme), najnižší kurz by mala možnosť: Trump príde, prednesie veľkolepé vyhlásenie a nič sa nezmení.