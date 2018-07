Keď internety rozumejú medicíne najlepšie

Že ešte v roku 2018 debatujeme o potrebe očkovania, je hanbou.

10. júl 2018 o 17:28 Tomáš Prokopčák

Ak chcete dejiny medicíny zredukovať len na dve najzásadnejšie udalosti, sú to tieto dve: antibiotiká a očkovanie.

Tým by sme mohli celú debatu uzavrieť a venovať sa čomusi užitočnejšiemu, ale ak to chcete názornejšie: ešte v osemdesiatych rokoch zomierali ročne na svete zhruba dva milióny detí na osýpky. Dnes to je menej ako stotisíc. Ešte raz: ročne vďaka očkovaniu zachránime dva milióny ľudských životov.

Iste, Slovensko nie je riziková krajina s podvyživenými deťmi, kde by na osýpky zomrelo každé desiate nakazené.

Ale že tu ešte v roku 2018, v časoch, keď sme za zbavili detskej obrny a kiahní, debatujeme o potrebe očkovania, je našou neuveriteľnou hanbou. A symptómom rozmaznaného iracionálneho sveta, v ktorom si v našej časti planéty žijeme.

Lebo hej, internety rozumejú medicíne lepšie ako všetky tie odvážne ženy a muži, ktorí niekedy riskovali aj životy, aby nám dali dnešné lieky.