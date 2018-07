Deň, keď sa z demokracie stane alternatíva (píše Michal Havran)

Ešte si to pripomeňme. Vladimír Mečiar bol niekoľkonásobným premiérom, polovicu

verejného majetku odovzdal Rezešom, Martinkom a keď práve neobjímal Claudiu Schifferovú na nedostavanej diaľnici, tak si vymýšľal, že na neho pripravujú atentát a parlament zrušil jeho amnestie.

“ Keď Harabin netancoval kazačok alebo nebol v Smotánke, tak trávil dni s ľuďmi systému. „

Mečiar nie je nejaký nevinný artefakt, ktorý nikdy nedostal priestor a je odkázaný na pošukové internetové rádiá moderované nacistami a hlupákmi alebo lajfstalový časopis o zbraniach v Žrebčíne na Mikuláša, ale muž, ktorý mal v štáte toľko moci, že ľudia tu zažívali zúfalé stavy. Že si to niekto nepamätá, ho neospravedlňuje.

Podobný muž systému, muž, ktorý roky ťažil z výhod svojho postavenia, muž, ktorý nepredával Nota Bene a neprevádzkoval ilegálnu vysielačku, ale vozil sa v služobných autách a mal v rukách súdnictvo, je Harabin. S Mečiarom bol súčasťou toho, čo slabomyseľní nazývajú systémom, urobil si zo svojich konfliktov biznis a keď netancoval kazačok alebo nebol v Smotánke, tak trávil dni s ľuďmi systému.

Kotleba bol štyri roky županom, je poslancom, nie je žiadnym disidentom, ale človekom s vysokými a pravidelnými príjmami, o ktorých sa jeho voličom nesníva. Je rovnako ako Mečiar a Harabin súčasťou systému, má poslanecké výhody, ochranu a všetko, čo takýto ľudia majú, pretože si to tak vymysleli a tak tu žijú.

Kotleba nie je predstaviteľom žiadnej alternatívy, pochádza zo sveta mainstreamu alebo, ako vravieval investigatívny zmenkár Kočner, z hlavného prúdu, a v jeho prípade môžeme hovoriť o desivom prúde, ktorý pramení v psychózach tretej ríše.

Nositeľ protestnej brady

Dnes sa spájajú, chodia spolu na premietania filmov, Rostas je s Mečiarom, dúfajme, že nepil, Harabin chodí po všelijakých vysielačoch, Kotleba sa stretáva s Mečiarom, občas sa mihnú na konferencii Slovenského hnutia obrody ďalšieho pioniera Šveca, niekedy sa zastaví aj Škvrnda, voľakedy asi komunista, no stále so svojou protestnou bradou, nechce si ju oholiť, dokiaľ čižma „amerického okupanta“ nezmizne, nevedno odkiaľ.

Trvalo im dvadsať rokov, kým sa konečne stretli, intuitívne sa našli ponad generačné a finančné rozdiely, no dnes vytvorili sauronovský konglomerát, kde sú niektorí v popredí, iní to akože zozadu riadia, no všetci spolu sú presvedčení, že nám majú ešte čo povedať.