Prečo nechce polícia svedectvo Ľuboša Kosíka?

Ľuboš Kosík nie je hrdina, ale pozná podrobnosti.

12. júl 2018 o 0:01 Beata Balogová

Ak by mal štát autentický záujem vyšetriť a potrestať traumatizujúci politický zločin, únoscu, ktorý už mesiace núka svoje svedectvo z väzenia na Mali, by polícia vypočula. Alebo minimálne by mu odpovedala.

Ľuboš Kosík nie je hrdina. Priznáva, že bol nápomocný, keď unášali Michala Kováča mladšieho. Vie podrobnosti o plánovaní únosu a pozná mená otcov ohavnej myšlienky.

Zjavne má v pamäti aj chýbajúce časti príbehu, ktorý novinári už dlhé roky krvopotne skladajú.

Neposiela obskúrne alebo kódované odkazy. Povedal to celkom jasne: chce vypovedať pred súdom.