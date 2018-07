Keď je človeku ťažko, nemusí nutne zhlúpnuť

Motivačné táraniny nefungujú, aspoň na mňa nie.

11. júl 2018 o 17:23 Nina Jassingerová

Autorka je terapeutka

Pred nejakým časom som si myslela, že to je taký boom a že to začne opadávať, lebo veď ľudia zbadajú, keď to nefunguje. Veľký omyl.

Apoštoli šťastia, večne dobrej nálady, pozitívneho myslenia a viac či menej bizarných odnoží a podmnožín, vyškerení, do plafónu vyskakujúci motivační kouči a vyznávači jednoduchej pop psychológie naopak veľmi usilovne štepia ľud čoraz hlbšie sa zažierajúcou neurózou z toho, že by mali byť nekonečne šťastní.

Neotrasiteľne vnútorne pokojní a aj z toho najväčšieho stresu byť fit do dvoch mesiacov, v tej večne dobrej nálade a ešte mať aj prácu snov so snovým platom, o úžasnom partnerovi/ke a vytlemenej rodinke ani nehovoriac.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Lebo veď aha – taaakéééé jednoduché to je: tu 10 krokov, tam 12 skokov, 5 základných znakov, nasleduj svoje srdiečko… Poznáte to. Alebo aj nie (a potom ste fakt šťastný človek).

A ešte som si aj vcelku tolerantne myslela, že keď na človeka dorazí nejaká ozaj tvrdá päsť osudu, ak mu aj tá vyššie opísaná táranina pomôže, tak prečo nie. Osudovým pästiam sa však asi nevyhne nikto i začala osudová päsť mlátiť aj mňa.