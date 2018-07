Epidémií máme na rozdávanie

Len nedávno odznela v okresoch Michalovce a Sobrance mimoriadne dlhá epidémia infekčnej žltačky.

11. júl 2018 o 17:51 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Posledný týždeň pred prázdninami prišla kamarátkina dcéra zo školy celá rozčúlená. Na ich školský dvor vraj preliezli traja chlapci, zrejme z neďalekej rómskej osady, pričom jeden vykonal veľkú potrebu rovno pod plotom, potom vulgárne vykrikovali a pľuli po deťoch.

Skončilo sa to privolaním polície a zákazom učiteliek, aby sa deti k plotu nepribližovali. Dievča pritom začulo, že policajti boli asistovať v osade pri očkovaní, kde im všetci utekali.

Chcela vedieť prečo. Odpoveď osýpky ju rozčúlila ešte viac, lebo okrem toho, že sa musia pohybovať iba v strede dvora, sa má báť nejakej hnusnej choroby.

Hneď padli otázky, prečo teda osadníkom dovolia chodiť do mesta. Vysvetľovalo sa, že to nie je len tak, že tie deti možno nikto nikdy ničomu neučil, že záchod ani nemajú a hlavne, že si má konečne uvedomiť, prečo ju toľko cepujú, aby si umývala ruky (a ako to pritom často nerobí, a čo potom tieto deti atď.) a že sa boja ihly (očkovania) rovnako ako ona.

Ale detskej mysli to samozrejme nestačilo, čo matku zaskočilo viac ako možnosť prípadnej nákazy – veď napokon, svoje dieťa dala poctivo zaočkovať. Lenže ako vieme, ani očkovanie nechráni stopercentne.