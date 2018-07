Blaha komentuje všetko. Stíhačky vraj nebude

Čo sa deje v mysli dialekticky uvažujúceho apologéta.

13. júl 2018 o 9:21 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Všetci bedákajú, ja som si vydýchol. V podstate som rád, že pre nás Výboh neobjednal lietadlovú loď.

Predstavoval som si ju kdesi na Mare alebo na Domaši, ako sa plaví hore-dole, pričom naspäť vždy cúva, lebo sa nedokáže otočiť, a vzlietajú z nej tie zazmluvnené stíhačky, ktoré sú nám síce tiež na dve veci, ale za určitých okolností by sa ich nákup dal stráviť, a to vtedy, keby do nich nasadli všetci vysokí funkcionári SNS a v peknej formácii na čele s kapitánom odleteli niekam za horizont udalostí, aby sme na nich mohli zabudnúť až tak, že nikdy neexistovali.

Na jedno z krídel by ešte mohli priviazať Blahu, ale to si radšej hneď zahryznem do jazyka, aby som zbytočne neprikrmoval trolla.

Aj z marginálnych poznámok dokáže žiť celé dni, ne môžuc zaspať od pozornosti, ktorú jeho ničotnej bytosti venuje celý vesmír, takže nie, o ňom už ani slova a o to isté by som poprosil aj ostatných.

Nevšímajte si ho, po najbližších voľbách sa po ňom zem zľahne sama.

Čo sa týka tých lietadielok, predstavujú vrchol najmodernejšej technológie a tomu úmerná je aj ich cena.