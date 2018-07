To nie je o manželstve. Bojíte sa, že už nebudete výnimoční

A pritom stačí jednoduché: len sa podeliť.

15. júl 2018 o 10:05 Tomáš Prokopčák

Ak by ste chceli situačnú správu o stave Slovenska v roku 2018, pokojne by mohla vyzerať nasledujúco: krajina je hlboko rozštiepená, proti sebe stoja odlišné spôsoby vnímania sveta a slobôd a pod povrchom nám tu zúri kulturkampf, ktorý kde-tu vybuchne do otvorenej nenávisti.

Len na málo miestach to uvidíte lepšie, ako keď sledujete Pride. Na jednej strane trochu cirkusantské pochodovanie za práva – a keď už práva, tak pre všetkých. Na druhej zase zakrývanie sa rodinou... a k tomu tam aj tu nejakí tí fašisti a psychotickí savonarolovia 21. storočia, ktorí sa našli v mesianistických pamfletoch meniacich normálnu, zdravú a užitočnú vieru na púťovú atrakciu.

Viac než opisovať situáciu je však zaujímavé sledovať, prečo sa tak deje.