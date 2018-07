Kto chce pomáhať, môže. Povedali francúzske súdy

Súdna moc je jedna z posledných, čo ešte bráni migrantov.

16. júl 2018 o 13:08 Zuzana Števulová

Autorka je riaditeľka Ligy za ľudské práva

V čase, keď sa Maďarsko, Taliansko a ďalšie krajiny snažia kriminalizovať pomoc utečencom a migrantom, sa francúzsky ústavný súd postavil na stranu pomoci druhým.

Farmár Cédric Herrou pomáhal ľuďom, ktorí sa snažili dostať cez Alpy z Talianska do Francúzska nielen tým, že im poskytoval nocľah a stravu, ale aj tým, že so skupinou ďalších dobrovoľníkov ich vyhľadával priamo v horách a pomohol im bezpečne prejsť nebezpečné horské úseky, kde by mohli prísť o život.

Svoje konanie pred súdom odôvodnil tým, že nemohol byť nečinný, keď ľudia na ceste zomierali.

V rozhodnutí zo 6. júla 2018 č. 2018 – 717/718 QPC francúzsky ústavný súd potvrdil, že francúzska zásada „bratstva“ je ústavným princípom, v súlade s ktorým musia byť právne normy vykladané a uviedol, že princíp bratstva znamená aj slobodu pre každého pomáhať iným z humanitárnych dôvodov a to bez ohľadu na to, či sú na území krajiny legálne.