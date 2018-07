Trump sa hrá so svetom ako rozmaznané dieťa

Donald Trump si vystačí s obmedzeným počtom fráz. Používa ich, keď otázky, ktoré dostáva, sú príliš komplikované, alebo keď situácii, v ktorej sa ocitol on, alebo jeho krajina, nerozumie.

Niektoré opakuje ako refrény nezmyselných piesní, ktoré si ľudia mechanicky pospevujú, keď sa v podstate sústreďujú na inú činnosť. Stoja v sprche, alebo sa vytáčajú pred zrkadlom.

Superlatívy už nebičujú emócie, lebo ich používa všade. Všetko, čoho sa dotkne, je obrovské (huge), ohromné (tremendous), úžasné (amazing and terrific).

Svoje politické stretnutia, bez ohľadu na ich reálny výsledok, opisuje ako ohromne úspešné (tremendously successful) a ľudí, ktorí mu tlieskajú, ako neuveriteľne skvelých mužov a ženy (the incredible men and women).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Keď sa očakáva, že vysvetlí, ako vyrieši problém, často stručne odpovie: postaráme sa o to (we are going to take care of it), alebo jednoducho uvidíme (we will see).

Ak by mal niekto pochybnosti, tak mu hodí k nohám frázu, že bude to dobré pre Ameriku a pre istotu podotkne „verte mi“ (believe me).

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Sú to falošné správy (it is fake news), je jeho univerzálna odpoveď na novinárske otázky, ktoré zapárajú do jeho chybných rozhodnutí, urážok partnerov alebo oponentov, nekompetentnosti či priamo hlúposti. Často ešte dodá, všetci vedia (everybody knows), že sa to tak nestalo, ako píšu médiá.

Frázy ako prázdne nádrže

Trumpove frázy sú prázdne nádrže, do ktorých si každý naleje význam podľa svojho uváženia.

Najmä tí, ktorí chcú veriť, že Trump porazil prehnitý „systém“ a prináša do politiky nové hodnoty.

Pre ľudí. Bez komplikovaných ornamentov diplomacie. Bez politických téz, ktorým bežný človek nerozumie a bez ohľadu na stav sveta okolo.