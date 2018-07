Pre Trumpa je svetová politika len hra

Putin sa opäť priznal, že Krym bola hra Kremľa.

16. júl 2018 o 19:04 Peter Tkačenko

Smutnejšiu spoločnú tlačovku ruského a amerického prezidenta sme asi ešte nevideli. Nielenže o NATO a Európe nezaznelo takmer nič, čo ilustruje, akú prioritu im priraďuje Donald Trump.

Navyše sme sa dozvedeli, že Rusko určite nezasahovalo do amerických volieb, čo je určite pravda, pretože Vladimir Putin to Trumpovi niekoľkokrát zdôraznil.

Najsmutnejšie asi bolo, keď sa prezidenti zhodli, že kybernetické hrozby predstavujú veľké riziko a budú proti nim spoločne bojovať. Nič lepšie si Putin ani nemohol priať a bolo vidno, že spoločné okamihy si vychutnáva, čo zaklincoval vo chvíli, keď sa pochválil, že on v tajnej službe predsa pracoval a manipulácie sa robia celkom inak. Ocitli sme sa v časoch, keď sa Putin hlási k službe v KGB a nemá ani najmenší pocit, že by sa za to mal hanbiť.

Ruský prezident bol dokonca v takom dobrom rozmare, že sa mimovoľne priznal k tomu, že referendum na Kryme „sme zorganizovali my“, teda ruská vláda. Čiže žiadni zástupcovia krymského ľudu, ale kriminálna verchuška v Kremli. Niežeby ten fakt mohol niekoho prekvapiť, no suverenita, s akou sa k tomu Putin prihlásil v prítomnosti amerického prezidenta, ktorý len pokyvkával hlavou, je predsa len novinkou.