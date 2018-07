Trump si pri Putinovi vystačil s frázami a klišé

Interpretácie budú iné v každom tábore.

16. júl 2018 o 19:42 Beata Balogová

Vladimír Putin si s kamennou tvárou vypočul bombastické vyhlásenie Donalda Trumpa, že ich vzťahy, ktoré neboli nikdy horšie ako dnes, sa pred štyrmi hodinami zmenili.

Konštruktívny dialóg bolo klišé, ktoré prezidentov spojilo a pred novinármi utajilo skutočný obsah ich rozhovoru. Dočasne.

Keďže Trump po ďalšej komunikačnej extáze niektoré detaily stretnutia určite vytiahne. Ako dôkaz svojich schopností.

Putin opísal rozhovory ako úspešné a konštruktívne, poskytujúc veľkorysý priestor na interpretácie. Zjavne odlišné v každom tábore.

Hovoril o obnovení dôvery a zopakoval, že jeho krajina do amerických volieb nezasahovala. Trump sa pre istotu k tejto téme obšírnejšie nevyjadroval.

Pre odborníkov na zahraničnú politiku, ktorí strávili polovicu života tým, že zbierali dáta a fakty, musí byť frustrujúce, že ich prezident USA nepovažuje za dôležité.

A na vrcholových schôdzach si vystačí so svojimi frázami. A to sa ešte len dozvieme, ako to nás ostatných ovplyvní.