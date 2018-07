A čo majú urobiť, aby boli dobrí Francúzi?

Národnosť sa neurčuje podľa DNA.

17. júl 2018 o 16:57 Peter Tkačenko

Debata o etnickom pôvode francúzskych futbalistov patrí k žánrom, ktoré by mali nebyť. Úškrny nad tým, že veľká časť reprezentácie má inú pleť, ako si navykli v Kokave nad Rimavicou, opäť bolestivo pripomína, že na Slovensku mentálne z veľkej časti stále žijeme v ére, v ktorej sa ručanie analfabetov pri vatre považuje za diskusiu.

Autori týchto úškrnov iste budú tvrdiť, že nie sú rasistami, ale predsa na vlastné oči vidia, že títo ľudia majú „pôvod“ mimo francúzskej metropoly, a preto ich nemožno nazývať Francúzmi.

No, odboku by sa to dalo zhodiť zo stola konštatovaním, že „pôvodom“ sme z Afriky všetci, ale dobre, poďme na to dôslednejšie.

Farba pleti nehovorí o príslušnosti k národu zhola nič, je to len vonkajší prejav malej časti fenotypu.