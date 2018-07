Je čas na lásku na hranici gýča. Omyl je vopred odpustený

Prehľad textov z prílohy Sex a vzťahy, ktoré sa zrodili na tému Letné lásky.

18. júl 2018 o 14:43 Anita Ráczová

"Moja najdrahšia Allie. Nemohol som včera večer spať, pretože viem, že medzi nami je koniec. Už nie som zatrpknutý, pretože viem, že to, čo sme mali, bolo skutočné.

A ak sa niekedy v budúcnosti naše nové životy niekde stretnú, usmejem sa na teba a spomeniem si na leto pod stromami, na to, ako sme sa jeden od druhého učili, rástli a zamilovali sa.

Najlepšia láska je tá, ktorá prebúdza dušu a núti nás dosiahnuť viac, zažína oheň v našich srdciach a prináša pokoj mysle. A to si mi dala.

Dúfal som, že aj ja ti to dávam. Navždy. Ľúbim ťa. Vidíme sa.

Noah."

Keď Allie dočítala tento list, zaliali ju slzy. Tak ako zaliali slzy tých, čo videli film Zápisník jednej lásky.

Nedá sa povedať, že by bol umelecky výnimočný, filmársky novátorský alebo nejako inak originálny. Naopak. Niektorí mu vyčítajú presladenosť na hranici gýču.

Ibaže taká je prvá láska. Taká je letná láska.

Môže sa zdať, že ide o chvíľkové pomätenie, že slnko vytiahlo z krvi do mozgu iba tie opojné látky, že táto droga nemá vedľajšie účinky.

Nie je nič ľahšie ako podľahnúť. Kto nevie, o čom je reč, má ideálnu šancu napraviť to. Ten čas je práve teraz.

Práve teraz vonia tráva, dozrievajú marhule a broskyne, práve teraz kvitne ľubovník, ktorý sa tak nevolá len tak pre nič za nič. Skúste zalistovať v starých herbároch.

Práve teraz je voda v riekach a jazerách vlažná a noc studená akurát na jedno pevné objatie. Práve teraz sú ulice horúce, slová prosté a pohyby vláčne.

Je čas na niečo sladké na hranici gýča. Netreba sa báť, omyl je vopred odpustený.

Môj sa nevolal Noah a nenapísal mi list na rozlúčku. Uspokojil sa s tým, že jedného dňa prosto už neprišiel. Bez vysvetlenia.

Až potom vyplávalo na povrch, že je za tým istá nádejná operná speváčka. A tak som prišla nielen o pravidelný prísun vitamínov vo forme červených melónov, ale aj o pravidelný prísun endorfínov.

Škoda. Aj mame sa páčil. Ak som práve nebola doma, vždy pokecal aj s ňou a strčil jej do ruky tú najväčšiu dyňu zo všetkých.

Aj smutno mi bolo, aj som si pofňukala.

O pár liet neskôr som ho stretla znova. S Mariou Callas mu to nevyšlo, nevydržali spolu ani toľko, čo my. Niežeby ma to prekvapilo, ale čo som ozaj nečakala, bola jeho posledná poznámka: Mal som zostať s tebou. S tebou to bolo najkrajšie.