Majstra populizmu nemá kto nahradiť

Skutočný talent vie škodiť aj z opozície.

18. júl 2018 o 17:01 Peter Tkačenko

O nevyhnutnom úpadku Smeru a osobne Roberta Fica sa popísalo mnoho a celkom právom.

Na druhej strane, občas sa patrí pripomenúť aj B: že ak sa im bude chcieť, majú potenciál kaziť vzduch ešte veľmi dlho, oveľa dlhšie, ako to bolo v prípade Vladimíra Mečiara.

Chýba totiž majster populizmu, alternatívny rustikálny socialista, ktorý by mu prevzal voličské jadro.

Napríklad: najnovšie čísla Eurostatu hovoria, že na Slovensku rastie inflácia, aktuálne dosahuje 2,9 percenta, teda o polovicu viac, ako je priemer eurozóny.

Nehovoriac o tom, že rýchlejšie rastú ceny len v Estónsku.

Počuli ste niekoho, že by to Ficovi, respektíve vláde obúchal o hlavu? Len si to porovnajme s minulosťou.