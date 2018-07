Ak si Trump niečo myslí, povie to. Politika sa deje až potom

Za nezhody s republikánmi Trumpa Voloďa nepochváli.

18. júl 2018 o 18:29 Zuzana Kepplová

Včera tu odznelo, že Trump nehovoril v Helsinkách o Rusku iné ako Andrej Danko.

Aj ten si po návšteve v dume a vystúpení na konferencii o parlamentarizme ťažkal, že jeho misia za svetový mier nebola pochopená, že si užil kritiky.

No mohol sa spoľahnúť, že spolustraníci sú s jeho líniou vrchovato spokojní a ani náhodou ho nebudú verejne žiadať, aby okamžite opravil, čo povedal.

Trumpova okatá pohostinnosť voči Putinovi sa však jeho republikánom neľúbila ani trochu. Prešiel cez plnú čiaru a tá tentoraz naozaj pukla.

Výrok, že Trump „nevidí dôvod, prečo by to Rusko robilo“ – pričom sa myslí zásah do volieb nejakým spôsobom – u republikánov vyrazil poistky.

A vlastní ho „zhulákali“ skôr, než si stihol vybaliť kufre.

Nebudeme sa posmievať, už nás to ani nebaví. Skôr zostávame fascinovaní, že napriek množstvu výrokov, na ktoré Trump po upozornení rýchlo musí hľadať bieliacu pásku a prepisovať, stále sa nájde dosť analytikov, ktorí Trumpa počúvajú s plnou vážnosťou.