Dnes už vieme, že kto nemá zbrojný pas, nie je skutočný Slovan

Maska pacifizmu padla.

19. júl 2018 o 8:55 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

To bolo rečí o americkom militarizme, zhubnom kolotoči zbrojenia, vojnovom šialenstve a vnucovaní svetového poriadku humanitárnym bombardovaním.

A tiež citáty Gándhího a Martina Luthera Kinga a výzvy k nenásiliu a vzývanie všeľudskej vzájomnosti, neskôr teda iba tej všeslovanskej, ale spočiatku sa naozaj mohlo zdať, že im ide o mier a akúsi utopistickú harmóniu medzi ľuďmi a všetkým živým.

Napriek tým bludom, ktoré sa na to nabaľovali, ilumináti, svetovláda, farmaloby, očkovanie, liečenie Savom a totalita médií, človek si stále mohol myslieť, že to predsa len myslia dobre. Že sú síce trochu dezorientovaní, zmätení a paranoidní, ale v princípe to myslia dobre, veď túžia po lepšom svete, bez vojen, násilia, bez tyranov a ich obetí.

Ale potom prišla vojna na Ukrajine, ruskí vojaci na území cudzieho štátu, zostrelenie letu MH17, stovky civilných obetí, anexia Krymu, veľmocenská expanzia. A tiež ruské nálety v Sýrii, tisíce civilných obetí, vojenské prehliadky na Červenom námestí, provokačné prelety stíhačiek a napínanie svalov. Zrazu im to už neprekážalo.