Ešte sa chceme tváriť, že vlci sú len zvedaví turisti a branci iba obľubujú pohyb?

Tajné služby o Nočných vlkoch mlčia.

19. júl 2018 o 20:06 Jakub Filo

S vyjadreniami Roberta Kaliňáka na tému základne Nočných vlkov, Slovenských brancov a ešte bohviekoho v Dolnej Krupej, že každý občan môže robiť, čo mu zákon nezakazuje, sa nedá nič iné, než súhlasiť.

Ale zároveň platí, že štátne orgány by na druhej strane mali robiť to, čo im zákon prikazuje. Ak by totiž tajné služby, polícia aj armáda takto postupovali, zrejme by sa nemohlo stať nasledovné.

Prečítajte si tiež: Porušili Noční vlci nejaký zákon, pýta sa Kaliňák

Človek, ktorý otvorene podporuje ruský gang blízky Kremľu angažujúci sa na strane Ruska v konflikte na Ukrajine, kúpi areál, ktorý pomaľuje bojovým krycím náterom, získa tanky a BVP a ešte tam nechá cvičiť najpočetnejšiu paramilitárnu jednotku v strednej Európe.

Ale presne to sa dnes v čase hybridnej vojny Ruska proti Ukrajine a rozmachu ruskej propagandy na Slovensku deje. Kde sa potom stala chyba?

Tajné služby mlčia, polícia si zvonka(!) fotografuje areál, zatiaľ čo sa v ňom zbiera technika priamo od armády.

Ministerstvo obrany síce upokojuje, že ide o vyradené a znefunkčnené kusy a žiadajú ich hneď vrátiť.

Lenže znefunkčnené mali byť aj rôzne zbrane slovenského pôvodu, s ktorými sa strieľalo napríklad v Devínskej Novej Vsi či pri teroristických útokoch vo Francúzsku.

A pri tom chaose, keď posledné roky mizla munícia z vojenských skladov ako tovar pri výpredajoch, vôbec nie je jasné, kto, čo a čím môže nabiť a vystreliť.

Dokedy sa chceme tváriť, že vlci sú len zvedaví a milí turisti a branci mladíci, ktorí obľubujú pohyb? Kým im tam niekto nevydá povel: páľ?

A to kamarátstvo Hambálka s Kaliňákom, ktorý desať rokov viedol najväčší ozbrojený zbor v krajine a v takých Nočných vlkoch na Slovensku nevidí problém a pre brancov by nerobil paniku, je už iba veľmi nepríjemným bonusom.