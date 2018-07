Ukončime chudobu v Afrike. Hneď, radí Babiš

Prečo k tomu ešte neprihodiť aj jednorožca a hrniec zlata na konci dúhy?

20. júl 2018 o 15:42 Benjamin Cunningham

V strednej Európe pokračuje absurdná šaráda ohľadom prisťahovalcov a utečencov. Najnovšie scénu ovládol český premiér Andrej Babiš.

V rozhovore, ktorý vyšiel vo Financial Times 19. júla, Babiš kritizoval nový tlak Európskej únie na rozvoj stredísk na spracovanie žiadostí imigrantov – návrh, ktorý sa snaží oddeliť skutočných žiadateľov o azyl od ekonomických migrantov organizovaným a humánnym spôsobom.

Babiš a ďalší traja premiéri krajín Visegrádskej štvorky sa nezúčastnili na stretnutí, kde sa na pláne pracovalo. Zato ho hlasno skritizovali zvonka. A kritizujú ho aj naďalej.

Bez ohľadu na to, či zastávate názor, že by Európa mala prijať viac, alebo menej migrantov – neboli ste zastúpení. Ak majú stredoeurópske vlády zásadné názory na tieto otázky, mali by sa na stretnutiach snažiť ovplyvniť výsledok.

„Nemôžeme prijať všetkých migrantov z celej planéty,“ povedal Babiš pre FT, akoby niekto niekde naznačoval, že by to Česká republika mala alebo sa chystala urobiť.