Keď zo Smeru cítiť prázdno a otupno

Najkvalitnejšie kádre svoje väzby k Smeru skôr rozvoľňujú, než posilňujú.

24. júl 2018 o 20:47 Zuzana Kepplová

Toľko opatrnosti a ohľaduplnosti, koľko sa v Smere nájde, keď sa povie meno Lajčák (za prezidenta), sme jakživ nevideli. A od neho prichádza prepiato diplomatické nie.

Vzhľadom na čas predpokladáme, že Smer predstaví známeho človeka, ktorý predstavovať nepotrebuje. No či je taký človek známy aj Smeru, to nevieme povedať.

Z použiteľných mien sa dalo uvažovať aj o Kažimírovi, ktorý však – už je to oficiálne – smeruje do NBS. Ďalej sa môže uberať do európskych štruktúr (eurogrupa nevyšla).

Odstredivá je aj Lajčákova kariérna dráha. Bolo by to priam vzorové, že najsilnejšia strana má na orbite kádre európskej a svetovej kvality. No nedá sa nevšimnúť, že títo svoje väzby k Smeru skôr rozvoľňujú, než posilňujú.

Tiež sa zdá, že vnútri strany to silnými kádrami či novou krvou nebuble – previerkou bolo zostavovanie Pellegriniho vlády. Zatiaľ neodídený predseda chodí po regiónoch šíriť zvesť, ako to "naozaj" bolo s udalosťami po Kuciakovi. No že by tým robil dobrú službu strane, sa povedať nedá.