Prečo absolventi medicíny odchádzajú

Peniaze v prvom rade nerozhodujú. Mladých lekárov odradí všeličo iné.

25. júl 2018 o 12:24 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Asi si viete predstaviť, čo vyvolal v lekárskych kruhoch návrh poslankyne Cigánikovej z SaS, aby absolvent medicíny v prípade odchodu do zahraničia, respektíve nevrátenia sa do stanoveného termínu (to je na tom najčarovnejšie – veď nech prinesú zahraničné know-how), zaplatil štátu účet za bezplatné štúdium medicíny.

Nebudem rozoberať, nakoľko je to diskriminačné (zvlášť ak to navrhuje údajne liberálna strana, ktorá prisahala na trh). Navyše Eugen Jurzyca návrh ošetril krásnou formulkou o tom, že na nedostatok napríklad IT špecialistov sa nezomiera – a to sa dobre počúva – najmä pred voľbami.

Okrem toho, problém tu predsa je – to cítime všetci, ktorí sme tu ostali. Priblížme si však dôvody tých, čo „utekajú“.

Hneď na úvod prekvapenie: nie je to v prvej línii finančné ohodnotenie (to sa u mladých lekárov neobjavovalo na úplnej špici dokonca ani pri nedávnom prieskume Slovenskej lekárskej komory /SLK/, čo sa týka spokojnosti so statusom lekára na Slovensku).