Keď neprší, ani nekvapká

Za horúčavami nám ešte bude smutno.

1. aug 2018 o 16:04 Matia Lenická

Autorka je hudobníčka a dídžejka

Dnes ma v noci zobudilo teplo asi trikrát, dvakrát som si dala sprchu a „užívala si“ tropickú noc. Leto, ja viem. Nesťažujem sa, lebo viem, že o pár mesiacov mi budú tieto slnečné dní chýbať, budem si vyčítať, prečo som sa nebola viac kúpať, a neužila si tých pár týždňov, keď našim najväčším problémom nie je korupcia, ale ako zaparkovať v tieni.

Mohli by sme teraz premostiť, ako by naše mestá mohli miesto vydláždených námestí a festivalov betónu oživiť plochy zelene. Z jednej zelenej električkovej trate by sme túto netradične dobrú myšlienku mohli rozšíriť po celej Bratislave. Ale v tomto teple na to ani veľmi nemám energiu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama