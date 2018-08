Zostáva dúfať, že Nemci únos zametú (Schutzov týždeň)

Udalosť týždňa

Únos. Ak je Kuciak Everest, tak Trinh Xuan Thanh je K-2 škandálov Ficovej éry.

(Alebo naopak – vec pohľadu.) Údajne zásadná otázka, či Vietnamec bol eskortovaný s vedomím, alebo bez vedomia slovenských orgánov, ani otázkou nie je. Druhá „možnosť“ je totiž sotva zlučiteľná so životom.

Aj keď vylúčiť – na Slovensku! – sa nedá nič, vyvracia ju sám Kaliňák: „Keby bola pravda to, čo hovoria Nemci, že tam vraj bol ležiaci, spútaný alebo iným spôsobom obmedzený človek, tak to by sme veľmi rýchlo spozorovali.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Áno, presne. Nechať tajnú službu cudzieho štátu realizovať na vlastnom území logisticky nejednoduchú operáciu bez povšimnutia svedčí o toľkom amaterizme a šlendriánstve, akého nie je ani na Slovensku.

Kaliňákova otázka „ak sa po ňom pátralo, prečo nebol zadaný do schengenského informačného systému?“ – spolu s vetou vyššie – naznačuje, ako sa chce brániť on sám a Slovensko. Je to spochybnenie samotného faktu únosu so zamlčaným podmetom, že ide o akúsi hru nemeckých tajných služieb, do ktorej SR padla, ani nevie ako.

Nuž, keby to tak bolo, tak prečo práve v čase únosu hostil Kaliňák na Bôriku troch generálov z Hanoja, ktorí sa k nemu doviezli na Range Roveri a Mercedese až z Prahy, čo vieme vďaka sledovaniu cez GPS?

Obrovská blamáž SR, najväčšia od Mečiara, nie je ani v nemeckom záujme. Takže pravdepodobne bude príbeh odklonený k verzii „bez vedomia slovenských orgánov“, čomu však protirečí všetko, čo o veci (a Kaliňákovi) vieme.

Udalosť II

Trumpova výzva ministrovi spravodlivosti, aby zastavil vyšetrovanie ruského zasahovania do prezidentských volieb.

Trump prekračuje – zase, po koľký raz už? – nepísané hranice, keďže čítať to inak než ako vyhrážku, zastrašovanie Jeffa Sessionsa sa ani nedá. Nariadiť mu koniec „pohonu na čarodejnice“ – inak svoj russiagate nenazve – síce nemôže, ale odvolať ministra áno.

To sa síce neodváži, ale ak sa špeciálny vyšetrovateľ Mueller priblíži až k nemu, vytvára tým tlak na republikánov, aby ho – Trumpa – k sťatiu námestníka Rosensteina akože donútili. (Nie ministra, keďže Sessions sa verejne zriekol všetkej intervencie do vyšetrovania.)