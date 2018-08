Cestujeme s Marčekom: súkromne na Krym

Manuál pre začiatočníkov.

2. aug 2018 o 15:22 Peter Tkačenko

Pri pohľade na to, ako sa súkromná cesta Petra Marčeka na Krym zvrtla na potriasanie rúk s miestnymi potentátmi pred reflektormi a objektívmi, sa človek neubráni súcitu a žiada sa mu pomôcť. Samozrejme, vychádzame z dobromyseľného predpokladu, že pán poslanec nie je luhár ani hlupák.

Trochu to totiž pripomína onen bradatý sovietsky vtip z Rádia Jerevan so súčiastkami na šijací stroj, z ktorých vždy vyjde samopal: aj pán Marček sa napriek poslaneckej funkcii s každým novým ránom všemožne usiluje o zachovanie súkromného charakteru návštevy na Kryme, no vždy z toho vyjde ako Putinov poskok. Musí to byť na porazenie, skúsme mu teda pomôcť.