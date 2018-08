Za burky sa biť nebudeme

Ale slobodu vierovyznania by sme tak ľahko nemali vyhadzovať hore komínom.

2. aug 2018 o 18:00 Zuzana Kepplová

Dúfajme, že zákaz buriek v ďalšom európskom štáte – Dánsku – necinkne Andrejovi Dankovi ako pripomienka v mobile, že svojho času aj on čosi také sľúbil. Po tom, čo zvádzal boj s celou politickou scénou o to, ktorá z našich strán bude najprotimoslimskejšia, si národniari našli iné zábavky.

Farmári, stíhačky aj SAV sa predbehli pred akútnu civilizačnú misiu, ktorú Danko videl v zákaze buriek.

Most-Híd vtedy tvrdil, že zákonná stopka proti burkám je predčasná a v Sme rodina naopak vítali akékoľvek opatrenie, ktoré bude na moslimov pôsobiť odstrašujúcu (to jest definícia xenofóbie).

Tu opäť pripomíname, že v prípade Slovenska by takýto zákon postihol najmä návštevníčky piešťanských kúpeľov, pretože inde sme burku či nikáb nevideli. Čo by si mal šéf SNS, ktorý sa pasoval do úlohy patróna slovenského kúpeľníctva, držať v pamäti.