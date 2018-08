Namiesto Balkánu tu teraz máme Vietnam

Na prskanie poslancov Kaliňáka a Fica už nikto nie je zvedavý.

3. aug 2018 o 13:24 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Viem presne, ako by sa nám vietnamskí súdruhovia mohli odplatiť za nedávnu službičku. Nech sem pošlú klobúky, desaťtisíce tých širokých palmových klobúkov, pretože je tu ani v pekle a akoby toho nebolo dosť, zasa tu už celé týždne počúvame o Kaliňákovi a z jeho úst o nevine, ktorá je taká jasná a žiarivá, že z nej prechádza zrak.

Pravdaže o ničom nevedel, sprosto zneužili jeho dôveru, lebo však komu inému by mal človek veriť, ak nie komunistom odkiaľsi z Ázie.

Takže teplo a opäť Kaliňák, znova a stále Kaliňák, do toho Marček otvárajúci krymské dvere do Európy, a bloger Fico, ktorého by sme si najnovšie mohli aj prečítať, keby sme ho nemali prečítaného už dávno.

Bývalý a už nikdy nie budúci premiér trpí všeličím, ale zo všetkého najviac trpí nutkavou potrebou neprestajne sa vracať k tomu istému, čo môže byť spôsobené práve tými horúčavami, takže áno, pošlite klobúky, čo najviac klobúkov a ak sa bude dať, pribaľte k tomu aj štuple do uší, aby sme sa od toho neutíchajúceho bľabotu aspoň v lete mohli odrezať.